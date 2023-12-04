تضامن سوهاج: 446 أسرة تحولت من أسر أولى بالرعاية إلى "منتجة"

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بسوهاج بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية الكبرى، تسليم عدد (446) كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة سوهاج، خلال الفترة الماضية وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بسوهاج وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظة سوهاج مما يغير فى وجه الاقتصاد المصري.

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وشدد على التعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة سوهاج التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأوضح أنه تم التوزيع على الشباب غير القادر ومعدومى الدخل من أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.