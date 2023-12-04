"ترسانة الإسكندرية".. بدأت فى عهد الباشوية وأحدثت قفزات صناعية فى عالم السفن التجارية والحربية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



كما تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، يرافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير المركبات في جناح مجمع الصناعات الهندسية اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق الشيخ، الذي بين أن الجناح يتكون من 12 مركبة مدرعة، وتم تصميم جميع المركبات بمجمع الصناعات الهندسية، كما تم مراعاة التنوع في المواصفات الفنية والتكتيكية، بما يتلاءم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة.

إنجازات القوات البحرية المصرية

وخلال الافتتاح عرض فيلم تسجيلي بعنوان “الإرادة والتحدي” من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، والذي تحدث عن مسيرة إنجازات القوات البحرية المصرية على مدى السنين، موضحا أن القوات البحرية ما كانت أن تصل إلى ما وصلت إليه من تنوع في القدرات وثراء في التخصصات إلا عبر الارتقاء بمعدلات الأداء، وكان للتصنيع الحربي المحلي والمشترك دور كبير في تعزيز القدرة التسليحية للقوات البحرية.

شركة ترسانة الإسكندرية

وأشار الفيلم إلى أن شركة ترسانة الإسكندرية، وهي إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد محمد علي باشا، حققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى إلى أعلى المستويات والمعدلات العالمية في بناء السفن التجارية والحربية.



ولفت إلى أن شركة ترسانة الإسكندرية سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثمارها تصنيع الفرقاطات البحرية "جوويند"، وذلك بالاشتراك مع الجانب الفرنسي، موضحا أن ترسانة الإسكندرية قامت أيضا عبر التصنيع المشترك مع ألمانيا بإنتاج الفرقاطات الشبحية "ميكو A200".

تجميع أول فرقاطة بحرية "ميكو A200"

وأضاف أن ترسانة الإسكندرية أتمت تصنيع وتجميع أول فرقاطة بحرية "ميكو A200"، وذلك بأيد وعقول مصرية 100%، موضحا أن طول الفرقاطة يبلغ 121 مترا، وعرضها 16.34 متر، وقدرتها على الإبحار تقدر 7200 ميل بحري وتصل سرعتها القصوى إلى 27.5 عقدة، ولديها منظومات تسليح حديثة تمكنها لتنفيذ كافة المهام القتالية وقت السلم والحرب ومكافحة كافة التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح.



وأوضح الفيلم التسجيلي أن مصر استعادت مكانتها بين كبرى الدول المصنعة للسفن الحربية، وأصبح حكم التدشين والإبحار للفرقاطات المصرية واقعا ليؤكد ذلك أن مصر قادمة بكل قوة تسابق الزمن وتكسر حاجز المستحيل لتحفظ مكانتها في مجال التصنيع الحربي بجودة عالمية بأيد وعقول مصرية.