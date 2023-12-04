«حكاية وطن».. استحداث 282 برنامجًا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل

شهدت السنوات العشر من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات عدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية الحديثة في مختلف محافظات الجمهورية وأدى ذلك إلى تطوير كمي وكيفي غير مسبوق في منظومة تدويل التعليم الجامعي بمصر.

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء أفرع لجامعات دولية جديدة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واستعرض كتاب "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" خطة المشروعات المنفذة من الدولة لتنمية قطاع التعليم العالي، حيث وضعت الدولة استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ارتكزت علي تدشين برامج جديدة تقوم علي مفاهيم وظائف المستقبل، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الشاملة لمصر؛ انطلاقًا من أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أحظ المقومات الأساسية في بناء المجتمع.

أ – التعليم الجامعى

ارتفاع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو 2023 إلى 96 جامعة تضم 3.3 مليون طالب بدلًا من 2.4 مليون طالب في عام 2014.

ارتفاع عدد الجامعات الحكومية من 24 جامعة عام 2013 - 2014 إلى 28 جامعــة حتى يونيو 2023.

ارتفاع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 26 جامعة في عام 2013-2014 إلى 50 جامعة حتى يونيو 2023، بواقع 20 جامعة أهلية و30 جامعة خاصة.

إنشاء 8 أفرع لجامعات أجنبية.

إنشاء 10 جامعات تكنولوجية.

ارتفاع عدد الكليات إلى 473 كلية حكومية، و336 كليات خاصة وأهلية، و176 معهدًا عاليًا.

استحداث 282 برنامجًا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لترتفع أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 400 برنامج.

إنشاء وحدة للقياس والتقويم بكل كلية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بعمليات التعليم والبحث العلمي خدمة المجتمع.

إطلاق المشروع المتكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالي.

ب – البحث العلمى

تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا من خلال حزمة تشريعات.

تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم ريادة الأعمال، مثل: مبادرة مليون مبرمج، مبادرة تنمية وتطوير بنك التنمية الإفريقي.



إنشاء بنك الابتكار المصري EIB عام 2018 كأكبر منصة حكومية لدعم الابتكار، فأسـس 15 حاضنة أعمال، تعاقد علي تنفيذ 635 مشروعًا.

إطلاق مجموعة من المبادرات لربط البحث العلمي بالصناعة، مثل:

مشروع ”بدايتي“، والبرنامج القومي للحاضنــات التكنولوجية ”انطلاق“، والبرنامج القومي للتحالفــات التكنولوجية.

طرح مجموعة من برامج التعاون مع الدول الأجنبية للاستفادة من التجارب الدولية، منها مع الصين وإسبانيا واليابان وألمانيا وفرنسا.

طرح برنامج شباب الباحثين لدعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين في جميع المجالات العلمية.

تقديم الدعم الفني لعمليات البحث العلمي من خلال المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.