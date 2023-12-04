"صحة أسيوط": إحالة طبيبين للتحقيق لتقصيرهما في العمل بمستشفى النساء والأطفال

أحالت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط طبيبين للتحقيق لتقصيرهما في العمل وذلك خلال جولة مفاجئة ليلا شنتها قيادات المديرية لمتابعة سير العمل بمستشفى النساء والولادة والأطفال.



يأتي ذلك استمرارا للجولات اليومية التي تقودها قيادات مديرية الصحة بأسيوط على المنشآت الصحية من أجل تقديم خدمات متنوعه تليق بالمواطن الأسيوطي وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ورعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.



وكلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل فريق بقيادة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط وضم في عضويته الدكتور مصطفى محمد مدير إدارة الطوارئ والدكتورة عفاف نجاح عضو المكتب الفني والدكتورة عبير جمال مسئول الأزمات والدكتور إيهاب عباس عضو إدارة الطوارئ والدكتورة شيرين عبد الواحد عضو الرقابة الداخلية للقطاع الصحي والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وسالم هاشم نائب مدير إدارة المتابعة وأحمد فرغلي مفتش مالي وإداري بإدارة التفتيش الفني بالمديرية، لمفاجأة مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وتوافر العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين وتوافر الأدوية والمستلزمات.



وبدأت اللجنة أعمالها بتفقد الاستقبال العام والأقسام الداخلية والعناية وحجرات العمليات وقسم المبتسرين، وصيدلية الطوارئ وتابع سجلات دخول المرضى وسجل غرف العمليات، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات.



وأكد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أنه شدد خلال الجولة على العمل بروح الجماعة وبذل المزيد من الجهد والاهتمام بالمرضى وتسهيل كافة الخدمات لهم وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهًا بإزالة بعض السلبيات والملحوظات التي تم رصدها خلال الجولة.



كما التقى خلال الجولة بعض المرضى بالمستشفى، واستمع إلى أراهم، معلنًا تذليل كافة العقبات أمام حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لاي شكوي، مشددًا على ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض بأماكن عملهم والالتزام بمواعيد العمل الرسمية ورفع مستوى النظافة بالمستشفى.



وكلف الدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية إدارة مستشفى النساء والولادة والأطفال بنقل صيدلية الطوارئ من مكانها الحالي بالمستشفى لمكان قريب من الاستقبال والعناية والأقسام.



وأسفرت الجولة عن إحالة طبيب أخصائي للتحقيقات بديوان المديرية لعدم تواجده أثناء النوبتجية المكلف بها بالإضافة إلى إحالة طبيب تخدير للتحقيقات لتغيبه عن النوبتجية.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

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