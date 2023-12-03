الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق توك توك متهم بالتحرش بالفتيات بالقلج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الخانكة اليوم السبت، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات  لاتهامه بالتحرش بفتاة استقلت معه توك توك بمنطقة القلج بالخانكة.


وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم دائم التحرش بالفتيات والسيدات اللاتي يستقلن معه التوك توك لفظيا وجسديا

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حبس سائق توك توك تحرش بفتاة استقلت معه بالخانكة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القلج من فتاة تتهم سائق توك توك بالتحرش بها لفظيا وجسديا داخل توك توك أثناء توصيلها بدائرة القسم.

 

وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الخانكة القلج الخانكة التحريات الأمنية التوك توك

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