سفيرة مصر بسلوفينيا: لاحظنا إقبال جيد من مختلف الأعمار للتصويت في الانتخابات الرئاسية

قالت السفيرة نهلة الظواهري سفيرة مصر في سلوفينيا، إن السفارة استقبلت خلال الثلاثة أيام أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، رغم الطقس ووجود عاصفة ثلجية.

ولفتت خلال مداخلتها عبر الفيديوكونفرانس في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة، إلى أنه لوحظ إقبال أبناء الجالية المصرية من أعمار مختلفة، وكانت الأسر تصطحب الأطفال معها لتزكية روح الانتماء للوطن.

وأردف: "لاحظنا إقبال جيد ومشاركة من أبناء الجالية المصرية، وأشكر اللجنة العليا للانتخابات ومجموعة الدعم الفني".

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).