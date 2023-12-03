الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوطنية للانتخابات": بدء فرز الأصوات فى 30 مقرًا انتخابيًا بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم غلق 30 مقرا انتخابيا وبدء فرز الأصوات، لافتا إلى أنه يعمل حتى الآن 107 مقرات انتخابية تتلقى الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف بنداري خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في الساعة الحالية تم فتح المقرات المحددة 137 مقرا انتخابيا.

وأكد البنداري، أن الإقبال والكثافات العالية والتي لم تخفى على أحد، أكدت وعي المواطنين ووطنيتهم موجها الشكر لهم على مباشرة كافة حقوقهم السياسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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