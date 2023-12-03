الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غارات إسرائيلية متواصلة على بنى سهيلا واشتباكات عنيفة فى بلدة القرارة

الوضع في خانيونس
الوضع في خانيونس

أفاد مراسل قناة الغد الإخبارية، من خانيونس، بأن الغارات الإسرائيلية متواصلة على بني سهيلا، مشيرًا إلى أن الغارات والقصف المدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف منذ الصباح.

ونوه مراسل الغد الإخبارية بأن الدبابات الإسرائيلية تقصف المواطنين في الشوارع، مضيفًا أن هناك واشتباكات عنيفة في بلدة القرارة، وأنباء عن وقوع إصابات بين الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن حي الكتيبة بمحافظة خان يونس، قد تعرض للقصف العنيف، والذي أسفر عن وقوع 37 شهيدًا ومازال القصف العشوائي مستمر على بلدة "عبسان" و"خزاعة".

وأضاف أن قوات اللحتلال أبلغت سكان شمال خان يونس والنزوح لوسط وجنوب المحافظة، ولكن تمسك الاهالي بالأحياء.

غارات إسرائيلية القرارت مراسل قناة الغد الإخبارية قناة الغد الإخبارية خانيونس الغارات الإسرائيلية

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