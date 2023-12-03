أبرز ملامح رحلة البابا ثيؤدوروس الثاني الرعوية إلى دولة بوروندي (صور)

زار البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، خلال جولته إلى جمهورية بوروندي، كاتدرائية رقاد السيدة العذراء مريم بوزومبورا.

بحضور المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندي ورواندا، والمتروبوليت دانيال مطران أكسوم (أثيوبيا وإريتريا)، والأسقف سيلفستروس أسقف جينجا وشرق أوغندا.

بعد صلاة التريصاجيون في الكنيسة أعرب المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندي ورواندا في كلمته عن فرح الجميع الكبير بزيارة غبطته.

في كلمة البابا ثيودروس شكر رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي على الترحيب الحار. وقال غبطته: "إنه جاء للقاء وتقوية أبنائه الروحيين والكهنة والشعب، بل وأيضًا ليأخذ منهم القوة".

مضيفًا بقوله: "إن مصر التي جئنا منها هي تاج أفريقيا، وبلد بوروندي المبارك هو جوهرة أفريقيا الوسطى الثمينة، كعضو في جماعة شرق أفريقيا، فإن شعب هذا البلد الرائع، مع الصعوبات والتجارب التي واجهته في السنوات السابقة، يقف بفخر وكرامة في المجال الأفريقي، يُعلم قيم الحب والصبر، وفق فضائل المسيحية بامتياز. المسيحية، التي تعتنقها الأغلبية. نصلي إلى الرب من أجل تقدم الشعب ورفاهيته، ونتطلع إلى مزيد من ترسيخ الإيمان الأرثوذكسي في البلاد”.

كما حضر حفل الاستقبال الذي أقامه على شرف غبطته سفير مصر لدى بوروندي السيد/ ياسر العطاوي.

وايضا سافر إلى خارج المدينة لزيارة جماعة جيهانجا، حيث احتفل في قرية جيهونج بالقداس الإلهي البطريركي في كنيسة القديسَيّن أثناسيوس الكبير ويوحنا اللاهوتي المقدسة، التي قيد الانتهاء.

وقد رحب جميع المؤمنين المشاركين في القداس الإلهي ببابا وبطريرك الإسكندرية. وأعلن عن إنشاء مدرسة وعيادة طبية لتغطية احتياجات المؤمنين التعليمية والطبية.

وأعرب البابا ثيودروس عن شكر كنيسة الإسكندرية العميق لقداسة بطريرك رومانيا دانيال الذي عِبْر الكاهنان الأب/ دانييل والأب/ فيكتوروس، يُقدم المساعدة للأبرشية التبشيرية المقدسة في بوروندي وللمتروبوليت إينوسينتيوس.

وذلك بالاضافة الى اجراء مقابلة مع وزارة الصحة البلاد، عبر التليفزيون والإذاعة، حيث أطلع الجمهور على تواجد الكنيسة الأرثوذكسية التاريخية بالإسكندرية في بلادهم وعملها في بوروندي.

كما ترأس خدمة صلاة الغروب الكبرى في كاتدرائية رقاد العذراء بمناسبة عيدي القديسين أندراوس الرسول وبروتوكليتوس وفرومنتيوس أسقف أكسوم (إثيوبيا).