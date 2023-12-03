الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن جولة ميدانية..

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة بالمنيا

عمرو طلعت
عمرو طلعت

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد مغاغة شمالي محافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة. 

وقال الوزير، إن الإفتتاح يأتي بعد أعمال إعادة تطوير وتأهيل المكتب ضمن عدد كبير من المكاتب الأخرى، والبالغ عددها ٢٢٠ مكتب بريد على مستوى المحافظة، مضيفًا أن مبنى مكتب بريد مغاغة ذو طابع أثري، ويعود للقرن التاسع عشر، وجرى الخفاظ على طابعه من الداخل أثناء إجراء عملية التطوير.

افتتاح مشروعات "حياة كريمة"

وكان قد وصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، إلى محافظة المنيا؛ لافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث وصل إلى قرية الأزهري بمركز العدوة.

تأتي زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة متابعة المشروعات التنموية التي تجري على أرض المحافظات، وإزالة العقبالت التي تواجهها بما يحقق التنمية المستدامة، ويلبي متطلبات المواطنين في تحقيق الحياة الكريمة وتذليل العقبات من خلال المبادرات الرئاسية التي يعلنها الرئيس وتتبناها الدولة المصرية.

 وتفقد أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات في القرية، والتي تشمل مد كابلات الألياف الضوئية، وإنشاء أبراج المحمول، وتطوير مراكز خدمات المحمول.

واستعرض مع المحافظ، كل المشروعات التنموية التي تجري على أرض المحافظة، بهدف تقديم الدعم الكامل لها، وإزالة أي معوق يؤثر على استمرارها ونجاحها.

لدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب بريد مغاغة محافظة المنيا نائب المحافظ قيادات المحافظة

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