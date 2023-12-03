"تضامن أسوان" تعيد إعمار وتأهيل 30 منزلا بقية الفؤادية بكوم امبو

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان جمعية الأورمان فى خلق فرصة عمل جديدة لأبناء قرية الفؤادية بمركز كوم أمبو فى محافظة أسوان، وذلك من خلال إعادة إعمار وتأهيل 30 منزلا بالقرية، حيث أن جميع أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرية تتم بأيدي عاملة من أبناء القرية؛ ما يخلق فرصة عمل جديدة لأبناء القرية.

تفاصيل إعمار المنازل المتهالكة

وأكد محمد يوسف، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والارضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالاحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن اختيار المنازل التي يتم تطويرها يخضع لعدة معايير حيث تكون الأولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل والسيدات المعيلات.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ أسوان، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وتضمن المشروع أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.