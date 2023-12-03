الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بنها" تحصد 16 ميدالية في بطولة البارالمبية للجامعات المصرية

جامعة بنها تحصد ميدالية
جامعة بنها تحصد ميدالية فى بطولة البارالمبية للجامعات

حققت جامعة بنها إنجازًا رياضيًا وحصدت 16 ميدالية متنوعة شملت 5 ذهبية، 5 فضية، 6 برونزية في بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لذوي الإعاقة والتي أقيمت في مدينة الإسكندرية في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر الحالي. كما حصلت الجامعة على المركز الثالث في تنس الطاولة على مستوى الجامعات.

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين في بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب، خاصةً لذوي الإعاقة، لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

كما أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة على تشكيل المجلس التنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن المجلس يهدف إلى وضع السياسة العامة لأنشطة التحول الرقمي في الجامعة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن أهدافًا ومبادئ ومخططات عمل لتحقيق تلك الأهداف، وتوجيه التحول الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يهدف المجلس أيضا إلى توفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية لمنتسبي الجامعة لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التحول الرقمي.

وأضاف "الجيزاوي" أن مجلس إدارة المجلس التنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية يضم كل من رئيس الجامعة رئيسًا، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي نائبًا، وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمعلومات مديرًا تنفيذيًا.

كما يضم المجلس في عضويته عمداء كليات الهندسة بشبرا، والهندسة ببنها، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، ومدير وحدة الشبكة الرقمية، ومدير وحدة التعلم الإلكتروني، ومدير وحدة المكتبة الرقمية، ومدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات، ومدير البوابة الإلكترونية، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد، وأمين الجامعة، والأمين المساعد لشؤون المالية، ومدير عام أمانة المجالس، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة في مجال التحول الرقمي.

جامعة بنها بطولة البارالمبية متحدى الاعاقة ميداليات ذهبية ناصر الجيزاوى

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