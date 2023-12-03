أجندة "الدستور" الثقافية.. أمسية "الشعر والترجمة" ببيت الست وسيلة و"أسبوع سينما فلسطين"

تستعرض " الدستور" أبرز من فعاليات الأنشطة الفنية والثقافية، والمعارض تشكيلية والعروض السينمائية اليوم الأحد، ونستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية

في السابعة مساء، وتحت عنوان “الشعر والترجمة”، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وذلك في رحاب بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة بالأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية. بمشاركة من كلية الألسن جامعة بني سويف.

فعاليات "أسبوع سينما فلسطين"

وفي السادسة مساء، تنطلق بسينما الهناجر في ساحة الأوبرا، فعاليات "أسبوع سينما فلسطين"، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، ويستمر حتي 8 ديسمبر الجاري.

وتبدأ أولى الفعاليات بعرض الفيلم الوثائقي "من تحت الركام" أخراج أن تسوليس، وتبلغ مدة عرضه 85 دقيقة، ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي عصام زكريا ويستضيف مدير التصوير الدكتور محمد شفيق والمخرج طارق يخلف.

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ندوة بعنوان “قيم ومقومات النجاح في النهضة الاقتصادية اليابانية”، يتحدث فيها د. أيمن النحراوي، أستاذ الاقتصاد الدولي واللوجستيات. حيث يتحدث عن مقومات وعوامل النجاح في تجربة النهضة الاقتصادية اليابانية. ويدير اللقاء الكاتب سعيد الصباغ.

كما تفتتح الفنانة الشابة أسماء سامي، في السابعة مساء، معرضها الفردي الخاص، والذي يقام تحت عنوان “صوت داخلي”، وذلك بجاليري بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك. والذي يستمر حتي 17 ديسمبر الجاري.

افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنان محمد بطرش

و في السادسة مساء، يفتتح بأتيليه القاهرة، بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، أعمال المعرض الفردي الخاص، للفنان محمد بطرش “التوحيد وسطح الأشجار”، والذي يستمر حتي 31 ديسمبر الجاري. كما تقام علي هامش افتتاح المعرض، أمسية ثقافية بمشاركة كل من: دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية ــ الفنان والناقد الفني عبد الرازق عكاشة ــ الكاتبة فاطمة ناعوت، ونخبة من مثقفي وفناني مصر.

وفي السادسة أيضا، يفتتح بقاعة المائدة المستديرة بمقر نقابة الفنانين التشكيليين بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، معرضين فرديين. الأول بعنوان “صياغات التشكيل النسيجي للخلية الحية”، للفنانة أمل فاروق عب دالعظيم، مدرس دكتور بقسم الأشغال الفنية تخصص نسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

أما المعرض الثاني، فهو معرض بعنوان ورق لعب"، للفنانة هند سعد محمد حسين عبيد، أستاذ التصميم المساعد بقسم التصميمات الزخرفية كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

وفي الخامسة مساء، يفتتح الفنان وجيه يسى، معرضه “السيمفونية التاسعة”، وذلك في رحاب جاليري آزاد للفن التشكيلي بالشيخ زايد، وفي السابعة مساء، يفتتح بجاليري ضي بالزمالك، معرضين فرديين، الأول للفنان سامي البلشي بعنوان “المسافة صفر”. والمعرض الثاني للقنان أحمد عمر بعنوان “مسارات” ويستمر المعرضين حتي 30 ديسمبر الجاري.

"كارمن" على خشبة مسرح المعهد الفرنسي بالإسكندرية

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، تستقبل خشبة مسرح المعهد الفرنسي بالإسكندرية، العرض المسرحي "كارمن" للمخرج كارين كافوكجيان. ومشاركة كل من الفنانين: نورستا سامح الميرغني، مصطفي مدحت، دنيا أكرم دغيدي، وخالد سمير.

وفي السادسة والنصف مساء، تعقد بدار المرايا للثقافة والفنون، حفل إطلاق وتوقيع ومناقشة، أحدث إصدارات الدار، رواية “قلب مسه الفقد”، للكاتبة أميمة السلاخ، ويدير الأمسية الكاتب الشاب علي قطب.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد بمكتبة الكتب خان في السابعة مساء، أمسية لإطلاق ومناقشة كتاب “عين شمس 1995 وهزائم أخري”، والصادر عن الدار للكاتب المخرج السينمائي باسل رمسيس، تقدم الكتاب وتناقشه الكاتبة هدي عمران.

وفي الخامسة مساء، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "المصريون والثقافة الانتخابية.. ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن القومي"، يفتتح الندوة دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ويحاضر بها اللواء دكتور سمير فرج، ويديرها الكاتب الصحفي أحمد السرساوي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، ومن الأمسيات الفنية، تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء، حفل فني لإحياء ذكري الفنانة فايزة أحمد، والذي تحييه فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو دكتور محمد الموجي.

ويتضمن الحفل باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل أداء نجوم الفرقة: أنغام مصطفي، رضوي سعيد، حنان عصام، نهي حافظ، محيي صلاح، أحمد صبري، مازن دراز، والفنان أحمد محسن.

وفي الخامسة مساء، تحتفل مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، باليوم العالمي لذوي الهمم، بمشاركة كلا من: عبد الرحمن مؤمن، مؤسس فريق طموح التنمية البشرية، ومنال ماجد.