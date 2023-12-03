"الصحة" توجه 3 نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

حرصت وزارة الصحة والسككان على توجيه نصائح للمواطنين، بالتزامن مع أجواء التقلبات الجوية وما يصاحبها من انتشار أمراض.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، مجموعة من النصائح، لتجنب الأمراض المترتبة على التقلبات الجوية، إذ قالت إنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة.

وقالت وزارة الصحة: “لذلك ارتدي ملابس مناسبة للأجواء الباردة، ولا تتواجد خارج المنزل في الرياح والأمطار، تلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية”، مشيرة إلى أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.