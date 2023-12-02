السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات لص كرموز: "بسرق كابلات الأبراج وزميلي تاجر خردة بيبعها"

المتهمين
المتهمين

عصابة أبراج الضغط العالي في كرموز، هما لص وشريكه، واللذان أدليا باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق عقب القبض عليهما، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وقف المتهم الأول صاحب سجل إجرامي حافل ومعلومات جنائية مسجلة أمام جهات التحقيق، وقال إنه يقيم في منطقة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، وكان يقوم برصد أبراج الضغط حيث يتقن التعامل معه، ويتمكن من فك قطع حديدية والاستيلاء منها على كابلات.

 

وكشف المتهم أنه نجح أيضا في الاستيلاء على عدد من الزوايا الحديدية وعدد من الكابلات من أحد المشروعات في الإسكندرية أيضا.

 

شريك لص كرموز كشف أمام جهات التحقيق أن دوره كان فقط هو التصرف في بيع الكابلات والزوايا الحديدية، مؤكدا علمه بأنها مسروقة على يد شريكه، وعقب ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

 

كان قد تبلغ للإدارة العامة لشرطة الكهرباء بمحاولة أحد الأشخاص سرقة بعض الزوايا الحديدية من أحد أبراج الضغط العالى بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) وبحوزته (3 قطع حديدية مختلفة الأطوال "زوايا أبراج" وزنت حوالى 9 كجم).

 

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة والتصرف فـيها بالبيع لـ (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وعُـثر بالمخزن الخاص به على (كمية من كابلات الجهد المتوسط مختلفة الأطوال والمقاطع وزنت حوالى 80 كيلو جرام) .

عصابة أبراج الضغط العالي لص وشريكه جهات التحقيق معلومات جنائية مسجلة عصابة كرموز لص كرموز

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