كهربا يقود هجوم الأهلي الرسمي أمام يانج افريكانز التنزاني

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يلتقي في تمام السادسة مساء اليوم على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن لعب الفريقان عشر مباراة خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب بنيامين مكابا استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في الثالثة والنصف عصرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويخوض لاعبو الفريق مرانا بدنيا خفيفا في الحادية عشرة صباحا، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للمباراة.

بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة يانج أفريكانز مباشرة

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، تعود إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تقام في السادسة مساء اليوم على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ملعب المباراة إلى المطار عقب نهاية المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.