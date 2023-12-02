تدشين حملة توعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة بالمركز الاستكشافي في الداخلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، بقيادة النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، بالتعاون مع أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة الحزب بالمركز، بقيادة حاتم إمام، تدشين حملة توعية تحت عنوان "المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وذلك في مركز العلوم الاستكشافية بموط. حضر المديرون المدرسيون ومسؤولو الأمن ومساعدوهم بإدارة الداخلة التعليمية.

شرح العميد محمد عبد المنعم حنفي، قائد منظومة السيطرة والإشراف على منظومة التغذية المدرسية بمحافظة الوادي الجديد، المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عشر سنوات في شتى المجالات (التعليم، الصحة، الجيش، النقل والمواصلات، والطرق) وغيرها من المشروعات القومية.

وأوضح حاتم إمام، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بالداخلة، ما تم إنجازه في محافظة الوادي الجديد خلال العشر سنوات من طرق ربطت محافظة الوادي الجديد بجميع محافظات الجمهورية، وأن نصيب المحافظة من المشروعات القومية كان نصيب الأسد من حياة كريمة، وإعادة إحياء خط سكة حديد أبوطرطور والميلون ونصف فدان وغيرها من المشاريع.

كما نظم حزب مستقبل وطن في محافظة الوادي الجديد، أمس المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في مدينة الداخلة، بحضور جماهير كبيرة من جميع أنحاء المحافظة.

شارك في المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لكلا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء هيئة مكتب الحزب في المحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية، بالإضافة إلى رجال الدين من قادة المسلمين والمسيحيين والقادة التنفيذيين والشعبيين، وكذلك رؤساء القبائل العربية وأعضاء حملة الانتخابات وبعض الكيانات السياسية وجموع من أهالي المحافظة.

وأكد المحاسب جمال آدم، أمين الحزب في المحافظة، دعم واحات الوادي الجديد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة التنمية والإنجازات في مصر، مطالبًا الجميع بالتوحد حول القيادة السياسية.

من جانبه، أوضح الدكتور مؤمن معاذ، أمين الصحة، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير المنظومة الصحية ودعم القطاع الطبي والخدمات في الوادي الجديد.

وطالب النائب محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن في مدينة الداخلة، المصريين برد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ومن ناحيتها، أكدت النائبة رغده نجاتي، أمينة المرأة في الوادي الجديد، خلال المؤتمر حصول المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوقها كاملة. وقال الدكتور محمود شاهين مدير عام أوقاف الوادي الجديد، إن رجال الدين وعلمائه وشبابه يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية. كما أعلن القس مرقص شفيق كاهن كنيسة مارى جرجس بالداخلة تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم. أما ممثل القبائل العربية عبد الحميد زيدان، فأعلن مساندة القبائل العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي معتبرًا أن اللحظة الراهنة هي لحظة الدفاع عن مصر.