نائبة الرئيس الأمريكى: نتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تحضر بدلًا عنه في كوب 28، إن البلاد تستثمر بكثافة في التكيف، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المهمشة.

وأعلنت هاريس عن تعهد كبير بقيمة ثلاثة مليارات دولار لـ صندوق المناخ الأخضر، لكنه لم يذكر أن هذا يخضع لموافقة الكونجرس المنقسم.

وقالت "هذه لحظة محورية.. إن تحركنا، أو ما هو أسوأ من ذلك، تقاعسنا عن التحرك اليوم، سيؤثر على حياة المليارات من البشر لعقود قادمة، لذا، فبقدر ما أنجزناه هناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به، ولن يكون التقدم المستمر بدون قتال".

وأضافت في جميع أنحاء العالم، هناك أولئك الذين يسعون إلى إبطاء أو وقف تقدمنا.. القادة الذين ينكرون علوم المناخ، ويؤخرون العمل المناخي، وينشرون المعلومات المضللة. الشركات الكبرى التي تغسل تقاعسها عن العمل المناخي وتضغط من أجل الحصول على مليارات الدولارات من إعانات دعم الوقود الأحفوري. الأمر واضح: يجب علينا أن نفعل المزيد”.

وكانت قد تعرضت الولايات المتحدة ــ أغنى دولة في العالم وأكبر مصدر للتلوث ــ لانتقادات واسعة النطاق بسبب التفاهة النسبية لعروض تمويل المناخ التي تقدمها حتى الآن.

تعهدات أمريكية بوقف استخدام الفحم

انضمت الولايات المتحدة إلى تحالف Powering Past Coal Alliance اليوم السبت من خلال الالتزام بإغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، في خطوة تم الترحيب بها في Cop 28 باعتبارها ضغطًا على أكبر دولة تستهلك الفحم في العالم، الصين، وفق صحيفة الجارديان.

والفحم هو الوقود الأحفوري الأكثر قذارة - حوالي 40٪ من انبعاثات الوقود الأحفوري - والتخلص التدريجي منه ضروري لمكافحة أزمة المناخ. تمتلك الولايات المتحدة ثالث أكبر أسطول في العالم من محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم.

ويبدو أن الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإنهاء الفحم هو عام 2035، أي بعد خمس سنوات من تاريخ 2030 الذي يعتبر متوافقا مع إبقاء التدفئة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية.

كما انضمت جمهورية التشيك وكوسوفو، اللتان تعتمدان بشكل كبير على الفحم، إلى الاتفاقية اليوم. ويضم التحالف الآن أكثر من 50 دولة كأعضاء، بما في ذلك 35 دولة من أصل 43 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ناد للدول الغنية.