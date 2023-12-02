الاحتلال: قصفنا 200 هدف في غزة وسنواصل عملياتنا العسكرية

أكد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف 200 هدف في قطاع غزة، منذ صباح اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"،: "سنواصل عملياتنا العسكرية في قطاع غزة".

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.