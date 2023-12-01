ضياء رشوان: الرئيس السيسى وجّه رسائل واضحة لتقليل حدة الانبعاثات الحرارية

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمؤتمر قمة المناخ "COP-28"، والمقام في دبي.

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "مصر جديدة" المُذاع عبر فضائية "etc"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكر بشكل واضح الجهود المبذولة من أجل إنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي، والذي يحتاج لتمويل الاستثمارات التي تحافظ على المناخ.

وأضاف رشوان أن الدول العظمى هي السبب الرئيسي في التغيرات المناخية التي يعاني العالم من تبعاتها، بسبب صناعتها التكنولوجية الضخمة، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه رسائله بكل وضوح، للتوصل إلى اتفاق عادل ومُنصف لتقليل حدة الانبعاثات الحرارية.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية.