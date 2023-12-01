النائب العام يلتقى رئيس النيابة العامة المغربية لبحث تعزيز آليات التعاون

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، المستشار الحسن الداكي، على هامش الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد بالمملكة المغربية.

حضر اللقاء وفد النيابة العامة المصرية المرافق للنائب العام، ووفد من أعضاء النيابة العامة المغربية.

وقد شمل التباحث في الأمور المشتركة، وبحث ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتين، فضلًا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.

كان قد افتتح النائب العام فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب التي ترأستها النيابة العامة المصرية، وأكد أنَّ هذا الاجتماع يأتي في إطار إدراك الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بهدف تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكل صورها، وتشجيعًا للحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزًا للعدالة الناجزة في إطار من احترام المواثيق الدولية.

وأوضح أن ذلك يأتي عبر حوارٍ قضائي عربي مستدام، تتوطد فيه العلاقة الجيدة بين النيابات العامة أعضاء الجمعية، بما يضمن تيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها، وتنمية الخبرات القانونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من أفضل الممارسات، لإنهاء التحقيقات الجنائية على قدرٍ عالٍ من الكفاءة وسرعة الإنجاز، وعلى الأخص في الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، لما لها من خطرٍ داهم على أنظمة الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يستتبع مزيدًا من الجهود الحثيثة والمضنية، للتعاون القضائي الدولي، وتطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة.