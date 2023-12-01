الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير عيد ينضم لتريند "يوتيوب" بأغنية "تلك قضية" دعما لفلسطين (فيديو)

أمير عيد
أمير عيد

انضم المطرب أمير عيد لتريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “تلك قضية”.

واحتلت أغنية “تلك قضية” والتي طرحها أمير عيد أمس عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية دعما للقضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي، المركز الخامس لتريند “يوتيوب”.

 

أوبريت “راجعين” دعما لفلسطين

وشارك المطرب أمير عيد الأيام الماضية برفقة 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أغنية جماعية بعنوان "راجعين" وهي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني  الذي لا يلين.

وأشرف على التوزيع الموسيقي لأغنية “راجعين” كل من ناصر البشير، الموزع الأردني والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.

ومن الفنانين المشاركين الذين يسهمون بأصواتهم في "راجعين" سيف الصفدي، دانا صلاح، غالية شاكر، عفروتو، التونسي نوردو، سيف شروف، الأخرس، عصام النجار، أمير عيد، بالطي، وسام قطب، دينا الوديدي، بطاينة، عمر رمال، يونغ، رندر، فورتكس، سمول إكس، ALA، فؤاد جريتلي، دنيا وائل، زين، مروان موسى، مروان بابلو، ودافنشي.

الأغنية الجماعية "راجعين" عمل موسيقي قوي بالصدق الفني وهادر بالأمل والدعم للصامدين في فلسطين، كما أنها نموذج لقدرة للموسيقى على صنع التغيير، ولفت أنظار العالم لما يجري في غزة رغم زحام الأزمات والمخاوف العالمية.

وتم تخصيص جميع الإيرادات الناتجة عن هذا المسار لدعم صندوق إغاثة أطفال فلسطين وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تقدم خدمات طبية وإنسانية للأطفال والمرضى الفلسطينيين.

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