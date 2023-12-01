الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد كواليس مشاركة المصريين بالمغرب فى الانتخابات

جريدة الدستور

بدأت الجالية المصرية في دولة المغرب في التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" يوسف شكري، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام، خصوصًا أن اليوم يوم عمل وليس عطلة في المغرب.

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع وتيرة التصويت في الساعات القليلة المقبلة، إضافة إلى اليومين المتبقيين من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأشار إلى أن عدد أفراد الجالية المصرية في المغرب يصل إلى حوالي 11 ألف مواطن مصري دون احتساب الأطفال، معظمهم موزع على معظم مدن المغرب والأغلب في مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وأكد أن عددًا كبيرًا من المصريين في المغرب عبّروا عن فخرهم بما وصلهم من الإحساس بالانتماء للوطن بعدما قامت به مصر من جهود كبيرة لإنجاح عملية إشراك الجالية المصرية في التصويت، كما أنهم شعروا بواجبهم كون صوتهم سيكون محددًا للمشهد السياسي في مصر خلال الفترة المقبلة.

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