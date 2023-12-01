الوطنية للانتخابات: نتابع عمليات فتح المقار الانتخابية بالخارج لاستقبال المصريين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية

تستمر الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج ثلاثة أيام، بداية من اليوم الجمعة 1 ديسمبر وحتى الأحد 3 ديسمبر، وتبدأ الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك بحسب خبر عاجل عرضته “القاهرة الإخبارية.”

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن استمرارها في التواصل مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: "نتابع باستمرار عمليات فتح المقار الانتخابية بالخارج لاستقبال المصريين المشاركين في الانتخابات الرئاسية".