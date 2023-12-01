الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. سفارة مصر بأستراليا تفتح أبوابها لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت سفارة مصر في أستراليا اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية عشر، منتصف ليل القاهرة، فتح أبوابها أمام الناخبين من أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

وتعتبر أستراليا ثاني دولة في العالم يبدأ فيها التصويت، وتستقبل السفارة المصرية في سيدني أبناء الجالية المصرية حيث تبدأ عقد عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 من اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بمقر السفارة.

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