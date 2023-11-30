الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكي لـ"الدستور": خطوة ترجمة الأعمال المصرية للغة الهندية طال انتظارها

أشرف زكي
أشرف زكي

أشاد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو نقل 1000 عمل درامي إلى اللغة الهندية ليعرض عبر شاشات التليفزيون الهندية واصفا تلك الخطوة بالهامة والمميزة.

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن خطوة ترجمة الأعمال المصرية إلى اللغة الهندية أمر طال انتظاره كثيرا خاصة وأن الأعمال المصرية لابد أن تحظى بشهرة عالمية لأهمية القضايا التي تناقش فيها بالإضافة إلى نشر الثقافة والفن المصري إلى الجمهور العالمي.

وتابع: أتمنى أن تكون هذه الخطوة على نطاق أوسع وأن تترجم الأعمال المصرية إلى أكثر من لغة حول العالم لتحقيق تبادل ثقافي مثمر مع أكبر قدر من الدول والشعوب خاصة وأن الأعمال المصرية جديرة بالمشاهدة ولها طابع من نوع خاص.


وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.

الفنان اشرف زكي أشرف زكي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللغة الهندية نقيب المهن التمثيلية

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