أيمن الرقب: لولا مصر لتبنى العالم الرواية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر تاريخيًا تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها وتدافع عنها في كل المحافل الدولية، مؤكدًا أنه لولا مصر لتبنى العالم الرواية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن كل الحراك الرسمي من قبل الرئيس السيسي، وكل الأقطاب السياسية بمصر واضحة لإنهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكدًا أنهم يتابعون تصريحات تصدر يوميًا على المستوى السياسي المصري وكلها تدور حول ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الصراع.

مصر غيرت رؤية العالم حول ما يحدث بغزة

وتابع أن مصر غيرت موقف الأمين العام للأمم المتحدة بعد زيارته لمصر ولمعبر رفح، وكذلك رئيس وزراء إسبانيا ورئيس فرنسا وغيرهما.

وأكد أن مصر فتحت كل منصاتها الإعلامية، سواء مقرءوة أو مسموعة لنقل الصورة الحقيقية لتكذيب الرؤية الإسرائيلية لما يحدث بغزة.