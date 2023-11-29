ضياء رشوان عن زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطر: هناك أمر جوهرى يتم إنجازه

علّق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، على زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل إلى قطر، مؤكدًا أن الزيارة تعكس أن هناك أشياء مهمة يتم إنجازها أهم من مد الهدن ليومين أو أربعة.

وأضاف رشوان في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن هذا الاجتماع الرباعي لمدة يومين يعني أن هناك أشياء كبيرة جوهرية يتم فحصها والتداول بشأنها حتى لو لم تُعلن مرة واحدة.

ضياء رشوان: الحكومة الإسرائيلية لن تتحمل إعلان الوقف الفوري لإطلاق النار

وتابع: أن الممثل الإسرائيلي في مجلس الأمن كان شديد العداء تجاه فكرة وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الأطراف الدولية كلها تحدثت عن وقف إطلاق النار بما فيها الأطراف المساندة سابقًا لإسرائيل.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحمل وهي في هذه الحالة من الانهيار الإعلان عن وقف إطلاق النار بشكل فوري، متابعًا: "ذلك هذا الاجتماع مهم للغاية وبالتأكيد هناك شيء ما يتم طرحه".