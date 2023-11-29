الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير إماراتى: مشاهد الدمار الكامل فى غزة "مفزعة"

غزة
غزة

قال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يتعرضون لهجوم إسرائيلي لا يراعي القيم الإنسانية، ولا يلتزم بالقوانين والأعراف الدولية.

أضاف في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، أن إسرائيل قصفت أكثر من 15 ألف هدف في تلك المساحة الصغيرة.

أشار إلى أن القصف راح ضحيته، وفق إحصاءات الأمم المتحدة - أكثر من 14 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، كما لم تسلم منه الأطقم الطبية أو الصحفيون أو الأطقم الإنسانية.

وأكد أن مشاهد الدمار الكامل في غزة مفزعة، وتكشف عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرًا إلى تسوية أحياء سكنية كاملة بالأرض، فضلًا عن تدمير 60% من الوحدات السكنية وأكثر من 3 آلاف مرفق تعليمي.

ولفت إلى أن المواطنين يقفون في طوابير طويلة أملًا في الحصول على رغيف خبز أو قطرات ماء، في ظل منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، باستثناء ما يعد قطرة في بحر من الاحتياجات.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.

خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي هجوم إسرائيلي غزة إسرائيل مشاهد الدمار

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