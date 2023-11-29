الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الجالية المصرية بالسعودية يكشف أخر الاستعدادات لبدء عملية التصويت في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال أحمد علي حسن، رئيس الجالية المصرية بالسعودية، إن اللجنة العليا للانتخابات نشرت على صفحتها الرسمية أن التصويت على الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الجمعة والسبت والأحد المقبلين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية 

وأكد أحمد علي حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه يحث الجالية المصرية على ضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أجل اختيار من يمثلهم الفترة المقبلة.

وأضاف في حديثه، أن يوجد عدد كبير من الجالية المصرية في دولة السعودية، معبرًا: "قمنا بعمل لجنة انتقالات لنقل الناخبين من مقر السكن إلى مقرات الاقتراع".

الإقبال المكثف على الانتخابات 

وتابع: "فئة العمالة الماهرة في السعودية من المصريين في عمر الشباب، وهذه الفئة لديها وعي كافٍ بالإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية، كما أن المصريين بالخارج لمسوا حجم التغيير بسبب المبادرات التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي سيكون هناك إقبال كبير من قبل المصريين في السعودية على صناديق الانتخابات".

رئيس الجالية المصرية بالسعودية أحمد علي حسن دي ام سي السفيرة عزيزة إنجازات مصر

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