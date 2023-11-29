الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جالجانو جيدوتي- الناسك

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس جالجانو جيدوتي- الناسك، وبهذه المناسبة اطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها ان ولد جالجانو حوالى عام 1148م في تشيوسدينو في مقاطعة سيينا الحديثة، إيطاليا. وكانت والدته تدعى ديونيزيا ووالده يدعى غيدوتو . 

بين الضياع والعودة

يقال أن والديه أرادا أن يكون لهما ولد لدرجة أنهما طلبا ذلك من رئيس الملائكة القديس ميخائيل، تجاهل جالجانو في مقتبل عمره نصيحة والدته، وكرس نفسه لكل نزوة وأصبح يعيش في الرزائل والخطايا كان زير نساء وعنيفًا، مثل كل الرجال في مكانته. شعرت ديونيزيا باليأس: "الابن الذي أردناه كثيرًا ليس سوى مذنب عظيم". يواسيها غيدوتو: "سوف يكبر ويصحح طريقة وأسلوب حياته".

الفرنسيسكاني – الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني

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