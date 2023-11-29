في 40 يوماً.. ضياء رشوان: مصر استقبلت 239 رحلة جوية منذ 21 أكتوبر

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن جهود مصر الحثيثة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال رشوان إن القاهرة واصلت جهودها المكثفة على مدار الساعة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح والتي وصل نصيب مصر منها فقط نحو 70%، منذ بدء دخولها في الـ21 أكتوبر الماضي؛ حيث استقبل مطار العريش الدولي العشرات من الدول والمنظمات والهيئات الإنسانية والسياسية تقدر بـ 239 رحلة جوية وصلت مصر منذ هذا التاريخ.

الهدنة الفلسطينية الإسرئيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين

وفي هذا السياق أضاف رشوان، أن الهدنة الفلسطينية الإسرئيلية سرت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين، متابعًا أن الوصول للهدنة استلزم جهودًا متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع قطر وبمساندة أمريكية جادة.

حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلي قطاع غزة

وذكر رئيس هئية الاستعلامات، أن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلي قطاع غزة حتى مساء الثلاثاء يقدر بـ 2973 طنًا، وحجم المساعدات المقدمة للقطاع من المواد الغذائية يقدر بـ 11972 طنا ومنالمياة 9111 طنا فضلًا عن 127 قطعة منالخيام والمشمعات، مختتمًا أن مصر استقبلت 575 مصابًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية ومعهم نحو 320 مرافقًا.