كادت تتحول لمشاجرة بالأيدى.. كواليس جلسة حسام وإبراهيم حسن مع مسئولى المصرى

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس أزمة بين التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، مع مسئولي نادي المصري البورسعيدي داخل اتحاد الكرة.

شوبير: لولا تدخل حلمى مشهور لحدثت أزمة داخل الجبلاية

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: "كانت هناك جلسة استماع مع التوأم أمس الثلاثاء داخل اتحاد الكرة، وذلك بحضور مسئولي المصري".

وأضاف: "حسام انفعل بقوة على مسئولي المصري خلال الجلسة، وكاد الموضوع يتطور لاشتباكات بالأيدي بين التوأم ومسئولي المصري، لولا تدخل اللواء حلمي مشهور".

وتابع: "التوأم تقدم بشكوى رسمياً ضد مسئولي المصري، بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما المالية المتأخرة، عقب رحيلهما عن تدريب الفريق البورسعيدي".

وأكمل: "مسئولو المصري قدموا أيضاً شكوى ضد التوأم، بتجاوزهما في حق مجلس الإدارة بالسبب والإهانة، وهو ما جعل نادي المصري يفسخ عقدهما مع الفريق".

وأردف: "أنا لست مع طرف ضد الآخر، هناك لوائح وقوانين يجب تطبيقها على الجميع".

وكان مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبوعلي، قد قرر في وقت سابق فسخ التعاقد مع التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، بسبب اعتدائهما لفظيا على أعضاء في مجلس الإدارة.

وتولى التوأم المسئولية الفنية للفريق البورسعيدي، على مدار أكثر من ولاية مختلفة.