حملة المرشح السيسى: المرحلة المقبلة ستكون للقطاع الخاص والتصنيع وجذب الاستثمارات

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، إن البنية التحتية القوية عندما بدأت تظهر في الدولة أصبح القطاع الخاص متشجعا على الدخول في الاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى أن تتخذ الدولة خطوة أو خطوتين إلى الوراء كي يمارس القطاع الخاص نشاطه.

وأضاف "فوزي"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيتم الإعلان تفصيليا عن الرؤية الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، لكن يمكنني الحديث عن بعض خطوطها العريضة من الناحية الاقتصادية، حيث ستكون المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومرحلة التشغيل والتصنيع والزراعة.