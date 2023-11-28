رئيس حملة المرشح الرئاسي السيسي: يوم الانتخابات الرئاسية علينا أن نقف كتف في كتف

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الانتخابات الرئاسية الخارجية تبدأ أيام 1-2-3 ديسمبر، والمتعارف عليه أنها ستكون انتخابات فاصلة يتحدد على إثرها شكل الدولة المصرية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد وتعرضه قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الانتخابات مختلفة بسبب الوضع الإقليمي الحساس وتحديات حدودنا الملتهبة من الشمال والجنوب والغرب، وكذلك التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكدًا أن مصر قادرة على الوقوف على قدمها خلال هذه الأزمة ولم نر سلعة ناقصة بالأسواق، كما أن جهود تكافل وكرامة تعمل، وكذلك مبادرات كتف في كتف.

علينا أن نقف كتف في كتف يوم الانتخابات

وتابع، أن يوم الانتخابات الرئاسية علينا أن نقف كتف في كتف ويري العالم مشهد مهيب لاصطفاف المصريين ليس خلف شخص بعينه ولكن خلف مستقبل البلد بشكل بمصر، أم الدنيا.