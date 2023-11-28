الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برنامج الأغذية العالمي: سكان غزة مهددون بالمجاعة إذا لم تستمر الهدنة

غزة
غزة

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن سكان غزة، خاصة النساء والأطفال، معرضون بشدة لخطر المجاعة إذا لم تستمر الإمدادات الغذائية الإنسانية بعد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

في تحديث صدر اليوم، قال برنامج الأغذية العالمي إنه قام بتسليم  مساعدات إلى 121،161 شخصًا في غزة منذ بدء الهدنة، يوم الجمعة.

أضاف أن توقف الحرب المؤقت، سمح أيضًا لفرقه بالدخول إلى مناطق الجيب المحاصر للمرة الأولى منذ فترة طويلة، مضيفًا أن ما يراه في قطاع غزة "كارثي".  

وقال سامر عبد الجابر، ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين والمدير القطري: وجدنا هناك الجوع واليأس والدمار، والأشخاص الذين لم يتلقوا أي إغاثة منذ أسابيع"، مردفًا:" استطاع الفريق رؤية المعاناة في أعين سكان القطاع".

وأكد أن التوقف "يوفر نافذة من الراحة"، ويمنح شعور بالامل يمهد الطريق لهدوء طويل الأمد.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، كورين فلايشر:"إن 6 أيام ليست كافية ببساطة لتقديم كل المساعدة المطلوبة. ويتعين على سكان غزة أن يأكلوا كل يوم، وليس لمدة ستة أيام فقط".

برنامج الأغذية العالمي سكان غزة المجاعة الإمدادات الغذائية الإنسانية إسرائيل حماس

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