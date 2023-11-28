الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يتأهل لثمن نهائى دورى أبطال آسيا بفوزه على نافباخور

الهلال ضد نافباخور
الهلال ضد نافباخور

تأهل نادي الهلال السعودي لثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023 /2024، وذلك بفوزه على مضيفه نافباخور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على الملعب المركزي بأوزبكستان، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات.

سالم الدوسري أهدر فرصة تسجيل هدف التقدم لـ الهلال في الدقيقة 11، بإضاعته ركلة جزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لـ الهلال، تولى تنفيذها سالم الدوسري في الدقيقة 68، ليتصدى لها حارس نافباخور، قبل أن ترتد الكرة للمهاجم البرازيلي مالكوم أوليفيرا، ليضعها بدوره في الشباك، معلنًا عن أول أهداف الفريق السعودي.

وكفر الدوسري عن خطأه، بتسجيله الهدف الثاني لـ"الزعيم"، في الدقيقة 85، بتسديدة مُسقطة رائعة من مسافة بعيدة، حيث لاحظ تقدم حارس نافباخور من مرماه، ليسكن الكرة الشباك ببراعة، مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ليحجز مقعدًا في دور الـ 16، فيما تجمد رصيد نافباخور عند 10 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل الهلال أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا، فشهد قيادة صالح الشهري لخط الهجوم.

وجاء تشكيل الهلال أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبدالحميد.

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد القحطاني.

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبدالله الحمدان - صالح الشهري.

وكانت مباراة الهلال ونافباخور التي أُقيمت في الجولة الأولى بالسعودية، قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ الهلال قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل.

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