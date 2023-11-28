فنانون: موقف مصر الأقوى فى مناصرة القضية وإمداد الأشقاء بالمساعدات الإنسانية

عبّر عدد من الفنانين المصريين عن اعتزازهم بالدور المصرى، فى الدفاع عن القضية الفلسطينية ضد محاولات تصفيتها، وتضامن مصر مع الأشقاء فى غزة خلال العدوان الغاشم الذى يرتكبه الاحتلال الإسرائيلى عليهم.

وأكد الفنانون، خلال حديثهم مع «الدستور»، أهمية مساعدة الأشقاء فى غزة فى ظل العدوان الغاشم عليهم، مشيدين بموقف مصر فى الوصول إلى الهدنة، وتنفيذ تبادل الأسرى، ومحاولتها فرض التهدئة الدائمة.

عبّر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عن فخره وتأييده الشديد، لموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم القضية الفلسطينية، ومحاولة الوصول إلى السلام فى المنطقة بما يضمن حقوق الشعب الفلسطينى.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى فى كل لقاءاته مع القيادات العالمية، يؤكد وبكل قوة أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة معترف بها أمام العالم، كحق أصيل من حقوق الشعب الفلسطينى.

أكد الفنان إيهاب فهمى، مواصلة دعمه الشخصى كمصرى وعربى للقضية الفلسطينية، التى وصفها بأنها قضية مهمة فى حياتنا كمصريين، ومهمة كقضية تخص القيادة المصرية، التى دائمًا ما تقف بجانبها طوال الوقت بكل السبل المتاحة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى أسهم بشكل كبير فى تهدئة الأوضاع فى غزة بشخصيته القوية وعقله الكبير، لافتًا إلى أن رئيسنا شخص محب للسلام ولمبدأ العروبة، وهو أكثر من وقف فى الوقت الراهن مع القضية الفلسطينية بطرق عديدة، ولعل تدخله فى قضية الهدنة الأخيرة كان خير دليل على ذلك.

وأكد دعمه الكامل الرئيس السيسى، فى مطالبته الدائمة قيادات العالم بدعم تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

أكد النجم سيد رجب، أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمجتمع الدولى للتحرك بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائم فى المنطقة ولأهالى غزة. وشدد على أهمية مناقشة القضية الفلسطينية فى المدارس، وطرحها بكل شفافية ووضوح فى المناهج التعليمية كى نغرز القضية فى عقول الأجيال الجديدة، ولا بد أن تعلم الأجيال أن قضية فلسطين هى قضية أمة، وليست قضية تخص دولة بعينها فقط.

أكدت الفنانة نهال عنبر دعمها الكامل القضية الفلسطينية، وأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعيدة كل البُعد عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلى. وأشارت إلى أهمية الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، الذى يعتبر مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، كما فى مكاتبها فى جنيف وفيينا.

وأكدت أن دور مصر بقيادة الرئيس السيسى، تجاه الشعب الفلسطينى قوى وواضح للعالم أجمع، لأن الرئيس يعتبر أن هذه القضية مصرية، وستظل هى قضيتنا إلى يوم الدين.

عبرت الفنانة نجلاء بدر عن دعمها الشديد القضية الفلسطينية وقالت: «القضية الفلسطينية هى القضية الوحيدة التى يتفق الجميع عليها، باعتبارها قضية شعب أُخذت منه أرضه وحقه فى الحياة، وهو ما جعل العالم مؤخرًا يتعاطف معها بشكل أكبر من المعتاد، وهذا بفضل شجاعة الفلسطينيين فى حربهم ضد هذا العدوان الغاشم المحتل لأراضيهم».

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى واحد من الرجال الذين وقفوا بشكل داعم مع القضية الفلسطينية، بمناداته الدائمة لفكرة وجود دولة فلسطينية عالمية، والوقوف على مبدأ سيادة أراضيها.

أعرب الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا المصرية، عن فخره بدور الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية، بداية من رفض محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسريًا إلى أرض سيناء، مرورًا بالجهود المصرية التى قادت إلى الهدنة فى قطاع غزة، حتى الدعوة لتحرك المجتمع الدولى بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.

وأكد أنه منذ عقود ومصر تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها، وتعتبرها قضية القضايا، وجهود مصر خلال الآونة الأخيرة ظهرت بقوة، وظهرت الإرادة المصرية فى الوصول إلى حلول، آخرها التوصل إلى هدنة إنسانية ودخول المساعدات.

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إنه يدعم القضية الفلسطينية ويفخر بدور مصر المهم والعظيم فى تحريك الهدنة. وأشار إلى أنه لولا جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لظل الوضع «محلك سر»، مشيرًا إلى أن الضغط المصرى أتى بنتائجه، من حيث الهدنة أو إدخال المساعدات للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح.

وقال: «يجب على إسرائيل والعالم كله الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوقها وحقوق شعبها فى أن تكون له دولة مستقلة، وفقًا للقوانين الدولية»، لافتًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه مصر على جميع الأصعدة لحقن دماء الفلسطينيين، وعدم تهجيرهم إلى أى أرض أخرى، ووقوف القيادة السياسية ثابت وصريح من هذه القضية التى آلمتنا كثيرًا.