الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بنك الطعام المصرى: أرسلنا 308 شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة

بنك الطعام المصري
بنك الطعام المصري

قال بنك الطعام المصري إن إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي أرسلها إلى قطاع غزة؛ بلغ 308 شاحنات منذ بدء العدوان على القطاع.

 

وأضاف البنك في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تم بفضل الله دخول ١٨ شاحنة اليوم من القافلة الثالثة لإغاثة أهالي غزة بإجمالي ٣٠٨ شاحنات منذ بداية العدوان على غزة، وبمساعدتكم وتبرعاتكم هنفضل مكملين في مساعدة وتوصيل الإغاثات لأهالينا حتى انتهاء العدوان الغاشم وتخطي الأزمة".

 

المساعدات التي دخلت القطاع هى الأكبر 

ويواصل بنك الطعام المصري، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي؛ مجهوداته لدعم الأشقاء في قطاع غزة، حيث ذكر وزير الخارجية سامح شكري أن المساعدات الإنسانية التي وصلت القطاع من مصر، أكبر من تلك التي وصلت من جميع الدول التي أرسلت للقطاع.

بنك الطعام المصري يُرسل مساعدات إضافية إلى قطاع غزة ليصل عدد المساعدات المقدمة منذ بداية العدوان إلى 308 شاحنة
بنك الطعام المصري يُرسل مساعدات إضافية إلى قطاع غزة ليصل عدد المساعدات المقدمة منذ بداية العدوان إلى 308 شاحنة

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء في غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

 

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