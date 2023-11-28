الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبرزها الأقصر وأسوان.. أجمل المزارات السياحية الشتوية في مصر

المزارات السياحية
المزارات السياحية

قال الدكتور محمد عبد العزيز عابد، عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر، إن السياحة قائم عليها حوالي 101 صناعة، وتمثل "ترس كبير" في الاقتصاد المصري.

المناطق السياحية في الشتاء بمصر

وكشف عابد، خلال لقائه ببرنامج "ًصباح الورد"، المذاع على قناة "تن" اليوم الثلاثاء، أجمل وأهم المزارات السياحية في مصر بالشتاء، مؤكدا بقوله: مفيش حتة في مصر مينفعش متتزارش في الشتاء، حتى المناطق الساحلية، ولكن الأمر يختلف إلى حد كبير مع السياح الأجانب القادمين، فهم يفضلون المناطق الأكثر دفئًا، التي أوقات سطوع الشمس فيها أطول، والشمس فيها تكون أدفأ، ويستطيعون مشاهدة الآثار أيضا، ولذلك فأكبر منطقة جاذبة في الشتاء "الأقصر وأسوان".

ولفت إلى أن الأقصر وأسوان منطقة مفضلة وجميلة عند السياح في الشتاء، إلا أنها صعب زيارتها في الصيف، وبالتالي يكون التفضيل والأولوية لها في فصل الشتاء، موضحا أن أفضل التجارب في الأقصر وأسوان في فصل الشتاء هي "الفنادق العائمة" داخل المراكب التي تتحرك من الأقصر وأسوان وتتوقف عند المعابد، وهي تعطيهم أكثر من ميزة، منها زيارة المنطقة والاستمتاع بالطقس وعمل رحلة نيلية في المركب، واستطاعوا الإقامة في أماكن فندقية ومنها بعض الفنادق العائمة التي على درجة عالية من الكفاءة، مما يعطي استمتاعا للسائح بشكل كبير جدا.

المزارات السياحية مصر الشتاء لأقصر أسوان

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