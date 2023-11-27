آخر أخبار قطاع غزة: تمديد الهدنة يومين إضافيين وعودة أقسام بمستشفى الشفاء للعمل

شهد قطاع غزة الكثير من الأحداث، اليوم الإثنين، سواء على الساحة السياسية أو الإنسانية، أبرزها الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية يومين إضافيين، وخلال السطور التالية "الدستور" ترصد أبرز آخر أخبار قطاع غزة.

آخر أخبار قطاع غزة: حماس تعلن تمديد الهدنة يوميين إضافيين

أعلنت حركة حماس، تمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين إضافيين، بنفس الشروط، لافتة ان الاتفاق جاء بعد اتصالات وتوافقات مع قطر ومصر.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن التوصل إلى اتفاق لتمديد التهدئة الإنسانية لمدة يومين إضافيين في قطاع غزة.

آخر أخبار قطاع غزة.. الهلال الأحمر يفشل في إيصال المساعدات

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقها لم تتمكن اليوم من إيصال أي مساعدات إلى شمال غزة.

وفي بيان، قال الهلال الأحمر:" منذ بداية الهدنة، وحتى يوم أمس، نجحت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في إيصال ما يقارب 150 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة ومنطقتها الشمالية، للأسف، لم تتمكن فرقنا اليوم من إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة".

الصحة العالمية تكشف عن تأثير الهدنة على دخول المساعدات إلى غزة

وحول أخبار قطاع غزة اليوم الإثنين، قال مدير منظمة الصحة العالمية إن الهدنة سمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة لكننا بحاجة للمزيد.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد قال أمس الأحد، إنه تمكن من توسيع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي أنحائها.

وقال المكتب، في بيان، إن قوافل الإغاثة وصلت إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة، حيث وزعت وكالات الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكثر من ألف طن من المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك على أربعة ملاجئ تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال غزة، بالإضافة إلى توزيع مساعدات أخرى شملت خياما وماء على مواقع مختلفة.

وذكر المكتب أنه تم توصيل 164 طنا من الإمدادات الطبية إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة، مضيفا أن القوافل خضعت لتفتيش دقيق من قبل قوات الاحتلال الصهيوني الموجودة عند نقطة تفتيش قرب وادي غزة، قبل أن تواصل القوافل طريقها نحو الشمال.

قسم الكلى في مستشفى الشفاء يستعيد عمله

أعلنت وزارة الصحة في غزة، إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بجهود استثنائية،داعية جميع مرضى الكلى في غزة وشمال غزة للتوجه غدا، إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي الخدمة.