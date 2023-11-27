الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يقتحم منزل الطفلة "نفوذ حماد" فور إطلاق سراحها

نفوذ حماد
نفوذ حماد

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، منزل الأسيرة "نفوذ حماد" المشمولة في قائمة الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، ويقع منزلها في حي الشيخ جراح.

"نفوذ حماد" هي أصغر أسيرة فلسطينية ضمن القائمة الرابعة من المشمولين بالإفراج عنهم من صفقة الهدنة وتبادل الأسرى، حيث تبلغ 16 عامًا، وتم القبض عليها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، حيث أبلغ عنها عدد من المستوطنين الإسرائيليين، زاعمين أن الطفلة تقوم بمضايقتهم، مما أدى إلى اعتقالها من قبل شرطة الاحتلال.

ومنذ الإعلان بالإفراج عن الطفلة الأسيرة "نفوذ"، قدم عدد من المستوطنين شكاوى ترفض هذا القرار، وتطالب باستمرار اعتقالها، ولكن اقتحام شرطة الاحتلال لمنزلها منذ قليل، يشير إلى أنها قد تكون من المحررين، مساء اليوم الإثنين.

كانت اقتحمت شرطة الاحتلال، كذلك، منزل الأسيرة إسراء جعابيص، قبل ساعات من إطلاق سراحها.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي نفوذ حماد صفقة تبادل الأسرى حي الشيخ جراح الأسرى

الأكثر قراءة

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

بعد حذف بث المساء مع قصواء.. الخلالى تتساءل: هل هذه هى الديمقراطية الغربية؟

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

“أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟