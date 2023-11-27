الاحتلال يقتحم منزل الطفلة "نفوذ حماد" فور إطلاق سراحها

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، منزل الأسيرة "نفوذ حماد" المشمولة في قائمة الدفعة الرابعة من صفقة التبادل، ويقع منزلها في حي الشيخ جراح.

"نفوذ حماد" هي أصغر أسيرة فلسطينية ضمن القائمة الرابعة من المشمولين بالإفراج عنهم من صفقة الهدنة وتبادل الأسرى، حيث تبلغ 16 عامًا، وتم القبض عليها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، حيث أبلغ عنها عدد من المستوطنين الإسرائيليين، زاعمين أن الطفلة تقوم بمضايقتهم، مما أدى إلى اعتقالها من قبل شرطة الاحتلال.

ومنذ الإعلان بالإفراج عن الطفلة الأسيرة "نفوذ"، قدم عدد من المستوطنين شكاوى ترفض هذا القرار، وتطالب باستمرار اعتقالها، ولكن اقتحام شرطة الاحتلال لمنزلها منذ قليل، يشير إلى أنها قد تكون من المحررين، مساء اليوم الإثنين.

كانت اقتحمت شرطة الاحتلال، كذلك، منزل الأسيرة إسراء جعابيص، قبل ساعات من إطلاق سراحها.