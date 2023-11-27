الرقب: الهدنة أداة لتبريد الحروب والمقاومة لم تنكسر أمام الاحتلال (فيديو)

أكد د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال هى وسيلة لتهدئة الأوضاع، خاصة أن الاحتلال كان يصر على استمرار العدوان على قطاع غزة، لافتًا إلى أن تسليم المقاومة للدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين كانت رسالة قوية بأنها لم تنهر أو تستسلم.

وقال الرقب، في حديثه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الهدنة الممتدة ليومين قد تتبع بمزيد من التمديدات في المستقبل القريب، نظرًا لوجود رغبة مشتركة بين الطرفين في تبادل الأسرى.

وأعرب عن تقديره الدور الذي تلعبه مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن 80% من المساعدات التي وصلت إلى القطاع جاءت عبر الأراضي المصرية.

وأوضح أن الحرب لم تنته بعد، لكن الهدنة قد تفتح المجال لإيجاد حلول متوسطة ترضي الطرفين، وأضاف أنه لا يوجد طرف منهزم أو طرف منتصر في هذه الحرب، وإنما هناك ضحايا ومعاناة من كلا الجانبين.