الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسكندرية تنظم ورشة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين بالدراسات العليا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ورشة العمل الخاصة بالتعريف بأخر التحديثات الخاصة بمبادرة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا، وذلك بمركز المؤتمرات بكلية الطب.

شارك بالورشة  الدكتور هشام سعيد،القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا،  وبحضور الدكتورة هالة مقلد، مدير إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية، والدكتور تامر عبدالله، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ايمان يوسف، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

 

وفي كلمته أكد الدكتور هشام سعيد أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب الوافدين باعتبارهم قوة مصر الناعمة في الخارج، لافتا ان كثافة الحضور في ورشة العمل تعكس مدى الاهتمام بالطلاب الوافدين.

 وأكد “سعيد” على ضرورة تقديم افضل الفرص للطلاب الوافدين لتطوير مهاراتهم وإثراء مسيرتهم الأكاديمية، فضلا عن ضرورة العمل علي جذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية وتسيير كافة إجراءات التحاقهم بجامعة الإسكندرية، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب الوافدين القادمين للدراسة بالجامعة من مختلف الدول.

 واوضح ضرورة تسهيل عمليات التواصل معهم بالتعاون مع الجهات الخاصة بهم كسفارات وقنصليات بلادهم في مصر، والإدارة المركزية للوافدين بجامعة الإسكندرية، وتوفير بيئة مناسبة لهم خلال فترة دراستهم بمصر ليكونوا خير سفراء لمصر بعد عودتهم بلادهم. 

وفي ختام كلمته أكد سعيد انه يأمل ان تكون ورشة العمل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات التي تساهم في تعزيز العمل الجماعي لمصلحة الطلاب الوافدين.

فيما تناولت الدكتورة هالة مقلد الخدمات التي تقدمها مبادرة ادرس في مصر" وأهدافها، والخدمات المستحدثة التي تقدمها  إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية للطلاب، والعوامل الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الإسكندرية لاسيما أن الجامعة حاليًا لديها شراكات ودرجات مزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية، كما تناولت دور إدارة الوافدين بالجامعة والكليات في جذب الطلاب الوافدين، مشيرة ان المبادرة تهدف إلى رفع تصنيف الجامعات المصرية، وزيادة الدخل القومي المصر، والترويج لمصر في الخارج ووضعها على الخريطة السياحة التعليمية العالمية، والمساهمة في تحسين ترتيب الجامعات المصرية، وتنمية الوعي بعلامة “ادرس في مصر” باعتبارها مركز تعليم في الشرق الأوسط.

 كما أكدت علي ضرورة استخدام التسويق الإلكتروني لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تطوير المواقع الاليكترونية للجامعة والكليات.

 جدير بالذكر ان التقديم في مبادرة ادرس في مصر يكون من خلال 
الموقع https://www.study-in-egypt.gov.eg/

جامعة الإسكندرية إدرس في مصر الدراسات العليا الطلاب الوافدين رفع تصنيف الجامعات المصرية

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