"القاهرة الإخبارية": إقالة ضابطين فى جيش الاحتلال بسبب الانسحاب من غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أقال ضابطين؛ بسبب انسحاب سريتهما من معركة شمالي قطاع غزة خلال العملية البرية.

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، فجر اليوم الإثنين، خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عددًا من المركبات العسكرية اقتحمت عدة أحياء من المدينة ومخيمي عسكر وبلاطة شرقًا، وقامت بأعمال تجريف في أحد الشوارع في بلاطة.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا عددًا من المنازل، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا منها أربعة مواطنين من مخيم عسكر القديم، والأسير المحرر زاهي الكوسا من حي الضاحية العليا.

وكانت قوة أخرى اقتحمت قرية طلوزة شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل، وقامت بتفتيشه واعتقلت الشاب إسلام فارس الطالب في جامعة النجاح، كما اقتحمت قوات قرية عقربا جنوب نابلس، ولم يبلغ عن اعتقالات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.