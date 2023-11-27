الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إقالة ضابطين فى جيش الاحتلال بسبب الانسحاب من غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أقال ضابطين؛ بسبب انسحاب سريتهما من معركة شمالي قطاع غزة خلال العملية البرية.

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، فجر اليوم الإثنين، خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عددًا من المركبات العسكرية اقتحمت عدة أحياء من المدينة ومخيمي عسكر وبلاطة شرقًا، وقامت بأعمال تجريف في أحد الشوارع في بلاطة.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا عددًا من المنازل، وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلوا منها أربعة مواطنين من مخيم عسكر القديم، والأسير المحرر زاهي الكوسا من حي الضاحية العليا.

وكانت قوة أخرى اقتحمت قرية طلوزة شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل، وقامت بتفتيشه واعتقلت الشاب إسلام فارس الطالب في جامعة النجاح، كما اقتحمت قوات قرية عقربا جنوب نابلس، ولم يبلغ عن اعتقالات، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

العملية البرية انسحاب سريتهما قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

راشد لـ"الشاهد": مصر نجحت فى زيادة أعداد السياحة رغم المقاطعات لنا قبل سنوات

يحيى راشد لـ"الشاهد": الرئيس دقيق جدًا ولديه دراية كاملة بملف السياحة

يحيى راشد لـ"الشاهد": مسار العائلة المقدسة سيجذب لمصر 30 مليون سائح

وزير السياحة الأسبق يكشف لـ"الشاهد " تفاصيل زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: هناك محاولات تجريف القضية الفلسطينية من جوهرها

رئيس حملة السيسي: سياسات التجويع والتدمير في غزة لن تؤدي إلى حلول

رئيس حملة السيسي: سيناء لها مكانة خاصة لدى كل المصريين

المستشار فوزي: الإنفاق على تنمية سيناء 600 مليار جنيه

الأكثر قراءة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. رغم انعقاد الهدنة.. "القاهرة الإخبارية" تؤكد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

"القاهرة الإخبارية": إقالة ضابطين فى جيش الاحتلال بسبب الانسحاب من غزة

"الأرصاد" تُحذّر المواطنين: انخفاض كبير فى درجات الحرارة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟