الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: نساند أشقائنا الفلسطينين ونرفض فكرة التهجير

التهجير
التهجير

قال أحد المواطنين ويدعى محمد حسن إنه يتمنى النصر للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة على أعدائهم وأعدائنا من الإحتلال الصهيوني الإسرائيلي الدموي الذي لا يفرق ما بين مدني ولا بين طفل أو امرأه أو شيخ في قتاله فهو اعتاد على إراقة الدماء دون تمييز.

وأضاف خلال تقرير مصور رصدت خلاله "الدستور" آراء الشعب المصري عما يدور في قطاع غزة خلال الأيام الماضية أن مصر تقف خلف الأشقاء في فلسطين ونقدم لهم كل الدعم والحب والدعاء بأن ينصرهم الله على أعدائهم ويخلصهم من هذا السرطان المتفشي المسمى بالاحتلال، وأشار إلى أن الاحتلال كان يسعى إلى إنهاء القضية الفلسطينية بتهجير المواطنين من قطاع غزة إلى سيناء ولكن مصر وقفت لهم بالمرصاد وأفشلت هذا المخطط.

الجهود المصرية وإطلاق قمة القاهرة للسلام 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

موقف الرئيس السيسى الرافض لتصفية القضية 

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

قطاع غزة غزة الإحتلال الصهيوني الإسرائيلي الدستور إراقة الدم

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