رئيس المركز القومي للسينما ينعي الفنان الراحل طارق عبد العزيز

نعى الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

حيث ذكر حسين بكر أن الفنان الراحل قدم على مدار مشواره الفني العديد من الأدوار المتميزة التي استطاع من خلالها الوصول إلي قلوب المشاهدين بأداءه البسيط المميز.

ومن جانبه تقدم بكر بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنياً من الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان الفنان طارق عبد العزيز تعرض لوعكة صحية شديدة قبل قليل، في أثناء تصوير مشاهده بمسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف.

وسقط طارق عبد العزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل وبقينا اتنين، وأصابته ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

طارق عبد العزيز يجري جراحة القلب

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف طارق عبد العزيز: وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.