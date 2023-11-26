تجديد حبس تاجر عملة لاتهامه الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

جدّدت الجهات المختصة بالأموال العامة حبس تاجر عمله بتهمة غسـل 5 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة).

وكشفت التحقيقات، قيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).