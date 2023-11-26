حبس المتهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص متهم بالاتجار بالنقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومبالغ مالية وعملات أجنبية مزورة حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.