وصل المستشفى مُتوفى.. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

تعرض الفنان الراحل طارق عبد العزيز الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة أثناء تصويره مسلسلا جديدا بعنوان “وبقينا اتنين” الجزء الثاني بطولة الفنان شريف منير.

وعلم الدستور أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز توفي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، وأنه تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل.

وعلى الفور، قام القائمون على مسلسل “وبقينا اتنين” الجزء الثاني بنقله إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

طارق عبدالعزيز يجرى جراحة القلب

يذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف طارق عبد العزيز: وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.